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ПСЖ одержал 7-ю победу подряд в чемпионате Франции

Соперником был "Нант".

ПСЖ одержал 7-ю победу подряд в чемпионате Франции
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Франция
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Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали седьмую победу подряд в нынешнем сезоне чемпионата Франции, разгромив на выезде "Нант" в матче девятого тура Лиги 1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Андер Эррера (47-я минута), Килиан Мбаппе (65, с пенальти) и Пабло Сарабия (88). Хозяева имели шанс "размочить" счет на 70-й минуте, но Кадер Бамба не смог реализовать 11-метровый.

ПСЖ набрал 21 очко и лидирует в таблице Лиги 1, опережая на три балла "Лилль" и "Ренн". "Нант" с восемью баллами занимает 15-ю строчку.

 

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