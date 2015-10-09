21-летний футболист трагически погиб во Франции

21-летний французский футболист Кензо Кьес трагически погиб во время аномальной жары, передают Vesti.kz.

По данным источника, Кьес, выступавший за резервную команду французского "Генгама", утонул в реке Рона недалеко от Лиона. Полузащитник пытался спастись от 40-градусной жары, охватившей Францию.

Детали трагедии:

• Обстоятельства: Кьес отдыхал у реки с тремя друзьями. Спасатели смогли вытащить троих человек, но футболиста обнаружили последним. Его доставили в больницу в критическом состоянии, где он позже скончался.

• Контекст: по заявлению премьер-министра Себастьена Лекорню, из-за установившейся аномальной жары во Франции всего за неделю утонули уже 40 человек.

• Карьера: Кьес являлся воспитанником академий "Лиона" и "Сент-Этьена", а прошлым летом присоединился к клубу Лиги 2 "Генгам".

Бывшие клубы футболиста выразили глубокие соболезнования его семье. "Сент-Этьен" уже объявил о планах провести масштабную акцию памяти игрока на своём домашнем стадионе в начале нового сезона.

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