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Фоторепортаж с матча отбора на ЧМ. Как Казахстан вырвал ничью у Украины
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Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Сегодня 22:06
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Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022.

В Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова принимали соперника в рамках группы D. Встреча завершилась со счетом 2:2. Причем от поражения команда ушла в добавленное время перед финальным свистком. 

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Сегодня 22:06
0

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Фоторепортаж с матча отбора на ЧМ. Как Казахстан вырвал ничью у Украины
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Фоторепортаж с матча отбора на ЧМ. Как Казахстан вырвал ничью у Украины
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