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Фото матча, в котором Казахстан вырвал ничью у Боснии и Герцеговины на 95-й минуте
23
©Reuters
Сегодня 09:55
0

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Встреча команд прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2.

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Сегодня 09:55
0

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Фото матча, в котором Казахстан вырвал ничью у Боснии и Герцеговины на 95-й минуте
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