Чемпион Формулы-1 восхитился гением Месси

Четырехкратный чемпион Формулы-1 и гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался об игре нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, особо подчеркнув его феноменальное понимание и видение поля, сообщают Vesti.kz.

"Он умеет читать игру. Многие игроки зависят от того, чтобы бежать, врываться в штрафную, создавать момент, чтобы забить. А он может забить откуда угодно и в любой момент. Ты думаешь, что можешь его сдержать, но это невозможно – его нельзя остановить. Он всё равно найдёт момент и забьёт. Как тот пас с Нидерландами на последнем чемпионате мира – это просто… такое невозможно защитить", – рассказал Ферстаппен на странице "Ред Булл" в социальных сетях.

За "Барселону" аргентинец играл до 2021 года, затем перешёл в ПСЖ, а с 2023-го выступает за "Интер Майами" в МЛС. В июне этого года восьмикратному обладателю "Золотого мяча" исполнится 39 лет.

