Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Формула-1
Вчера 22:16
 

Чемпион Формулы-1 восхитился гением Месси

  Комментарии

Поделиться
Чемпион Формулы-1 восхитился гением Месси

Четырехкратный чемпион Формулы-1 и гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался об игре нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, особо подчеркнув его феноменальное понимание и видение поля, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Он умеет читать игру. Многие игроки зависят от того, чтобы бежать, врываться в штрафную, создавать момент, чтобы забить. А он может забить откуда угодно и в любой момент. Ты думаешь, что можешь его сдержать, но это невозможно – его нельзя остановить. Он всё равно найдёт момент и забьёт. Как тот пас с Нидерландами на последнем чемпионате мира – это просто… такое невозможно защитить", – рассказал Ферстаппен на странице "Ред Булл" в социальных сетях.

Напомним, Месси в карьере Месси были "Барселона", ПСЖ и "Интер Майами", за который он выступает в настоящее время.

За "Барселону" аргентинец играл до 2021 года, затем перешёл в ПСЖ, а с 2023-го выступает за "Интер Майами" в МЛС. В июне этого года восьмикратному обладателю "Золотого мяча" исполнится 39 лет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Алматы   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 15:00   •   не начат
БКС
БКС
(Алматы)
- : -
Астана
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
БКС
Ничья
Астана
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!