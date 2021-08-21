 77listvUgMxJixY6hT5a4zmUyrapQpIWUok5PdjT
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА

"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян в интервью пресс-службе армейцев поведал о своей работе в московском клубе, где он отвечает за стандартные положения.  

- Алексей Владимирович рассказал, что в команде Вы отвечаете в том числе и за стандартные положения. К сожалению, в последние годы у армейцев на данном направлении далеко не все получалось. Зато уже в этом сезоне ЦСКА забил "Уфе" после розыгрыша углового, а "Локомотиву" - прямым ударом со штрафного.

- Это действительно входит в зону моей ответственности, но правильнее будет сказать, что над повышением качества стандартных положений трудится весь наш штаб. Те же аналитики проделывают серьезную работу. У нас нет такого, что кто-то один за все отвечает. Работаем в коллективе, дополняем друг друга.

Разумеется, штрафным и угловым уделяем повышенное внимание. Идет большая работа, но чтобы она перешла в качество, потребуется определенное время. Постараемся выжать максимум из того, что у нас есть. В ЦСКА есть футболисты, отлично играющие головой и умеющие грамотно выбрать позицию при стандартах.

- Ваши первые впечатления от команды совпали с ожиданиями?

- Конечно, я прекрасно знал состав армейцев и раньше. У нас много молодежи, но есть и опытные игроки - Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. Отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Это не просто лучший вратарь последних лет, он настоящая легенда, человек, который создает атмосферу в коллективе, много подсказывает партнерам. Игорь - капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА.

- В стартовых матчах сезона команда демонстрировала разные по качеству отрезки. Во вторых таймах против "Уфы" и "Локомотива" мы видели атакующий футбол, но порой армейцы отдавали инициативу сопернику и достаточно глубоко оборонялись. Обратный пример - матч с "Динамо", когда ЦСКА здорово начал и быстро открыл счет, но во второй половине отыграл неудачно. Чем это можно объяснить?

- Прежде всего, нужно понимать, что пришел новый тренерский штаб, у которого абсолютно другие требования, и нужно время, чтобы команда к ним адаптировалась. Пока действительно не все получается. В тех же матчах с "Уфой" и "Локомотивом" не было установки опускаться очень низко и обороняться. В перерыве мы вносили какие-то коррективы, совершали перестроения внутри схемы, и во втором тайме ЦСКА уже играл более агрессивно. Как следствие, у ворот соперников возникали голевые моменты.

Идет адаптация, притирка. Не стоит забывать, что на сборах не удалось провести ни одной игры в оптимальном составе. Игроки были задействованы в сборных, кто-то пропускал матчи из-за травм. Команда обязательно прибавит, нужно время.

ЦСКА объявил о назначении Бабаяна 17 июня, до этого казахстанец возглавлял "Тобол". После четырех туров в РПЛ армейцы с шестью очками занимают восьмое место. Сегодня, 21 августа, ЦСКА дома примет "Ахмат" в рамках пятого тура. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЦСКА Бабаян Григорий Россия Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:07
Футбол
"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА "Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА
Вчера , 22:47
Футбол
Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана
Вчера , 21:53
Футбол
"Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака" "Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака"
Вчера , 17:16
Футбол
"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве "Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве
18 августа, 19:50
Футбол
"От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана "От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана
17 августа, 22:42
Футбол
"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана "Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана
17 августа, 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
17 августа, 18:04
Футбол
"История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак" "История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак"
17 августа, 14:26
Футбол
Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
17 августа, 12:50
Футбол
Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ
17 августа, 11:35
Футбол
Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы
17 августа, 10:35
Футбол
Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России
16 августа, 23:31
Футбол
Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022? Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?
15 августа, 19:52
Футбол
"Кайрат-Москва" обыграл "Зенит-2" в матче с пенальти. Швырев снова забил "Кайрат-Москва" обыграл "Зенит-2" в матче с пенальти. Швырев снова забил
15 августа, 07:23
Футбол
Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана
15 августа, 00:55
Футбол
ЦСКА оставил Зайнутдинова в запасе и обыграл его бывший клуб в матче РПЛ ЦСКА оставил Зайнутдинова в запасе и обыграл его бывший клуб в матче РПЛ
14 августа, 17:27
Футбол
Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА против его бывшего клуба Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА против его бывшего клуба
14 августа, 13:44
Футбол
В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров
14 августа, 11:46
Футбол
"Уровень "Кайрат-Москва" тяжело определить". Талалаев - о жеребьевке Кубка России "Уровень "Кайрат-Москва" тяжело определить". Талалаев - о жеребьевке Кубка России
13 августа, 23:53
Футбол
Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России
13 августа, 18:41
Футбол
"Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России "Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России
13 августа, 10:02
Футбол
"С твоей мамой". Экс-форвард "Кайрата" и "Астаны" грубо ответил болельщику после вылета из еврокубков "С твоей мамой". Экс-форвард "Кайрата" и "Астаны" грубо ответил болельщику после вылета из еврокубков
12 августа, 11:31
Футбол
Одноклубник Зайнутдинова возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы Одноклубник Зайнутдинова возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы
11 августа, 22:46
Футбол
"Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу "Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу
9 августа, 09:21
Футбол
Экс-футболист "Астаны" и "Кайрата" получил травму в матче за клуб РПЛ Экс-футболист "Астаны" и "Кайрата" получил травму в матче за клуб РПЛ
9 августа, 08:28
Футбол
Форвард сборной Казахстана дебютировал в чемпионате России Форвард сборной Казахстана дебютировал в чемпионате России
9 августа, 07:48
Футбол
Клуб футболиста сборной Казахстана проиграл матч с удалением и автоголом "Рубину" в РПЛ Клуб футболиста сборной Казахстана проиграл матч с удалением и автоголом "Рубину" в РПЛ
8 августа, 22:15
Футбол
Зайнутдинов попал в состав ЦСКА на московское дерби в чемпионате России Зайнутдинов попал в состав ЦСКА на московское дерби в чемпионате России
8 августа, 21:38
Футбол
Футболист сборной Казахстана помог своему клубу одержать первую победу в чемпионате России Футболист сборной Казахстана помог своему клубу одержать первую победу в чемпионате России
8 августа, 17:11
Футбол
Казахстанский футболист забил первый гол за российский клуб. Он получился крутым Казахстанский футболист забил первый гол за российский клуб. Он получился крутым
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus