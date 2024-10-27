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Россия
Вчера 21:38
 

"Зенит" решил судьбу Алипа перед матчем с прямым конкурентом в РПЛ

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"Зенит" решил судьбу Алипа перед матчем с прямым конкурентом в РПЛ ©fc-zenit.ru

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определил стартовый состав на домашний матч с московским "Локомотивом" в 13-м туре российской Премьер-лиги, передает Vesti.kz.

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Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определил стартовый состав на домашний матч с московским "Локомотивом" в 13-м туре российской Премьер-лиги, передает Vesti.kz.

С первых минут у хозяев на поле выйдет казахстанский защитник Нуралы Алип. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) и начнется в 21:30 по казахстанскому времени. 

Отметим, что "Зенит" с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Локомотив" с 27 баллами находится на третьей строчке. Лидирует "Краснодар" с 30-ю очками.

Напомним, что Алип с 2022 года выступает за "Зенит". 

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