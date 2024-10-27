"Зенит" решил судьбу Алипа перед матчем с прямым конкурентом в РПЛ
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определил стартовый состав на домашний матч с московским "Локомотивом" в 13-м туре российской Премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определил стартовый состав на домашний матч с московским "Локомотивом" в 13-м туре российской Премьер-лиги, передает Vesti.kz.
С первых минут у хозяев на поле выйдет казахстанский защитник Нуралы Алип. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) и начнется в 21:30 по казахстанскому времени.
Отметим, что "Зенит" с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Локомотив" с 27 баллами находится на третьей строчке. Лидирует "Краснодар" с 30-ю очками.
Напомним, что Алип с 2022 года выступает за "Зенит".
"Зенит" выступил с заявлением по Нуралы Алипу
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