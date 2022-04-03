"Зенит" потерял очки в РПЛ, Алип сыграл третий матч

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Сочи" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип появился на поле на 86-й минуте и сыграл в третьем матче за "Зенит" в РПЛ.

"Зенит" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Сочи" с 39 баллами занимает четвертую позицию. В следующем туре петербуржцы 9 апреля на выезде встретятся с грозненским "Ахматом", за который выступает еще один защитник сборной Казахстана Марат Быстров.

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