"Зенит" подписал конкурента Алипа за 4 миллиона евро

Бразильский защитник Родригао перешел в "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".
Как отмечает издание гендиректор питерского клуба Александр Медведев в разговоре подтвердил переход защитника.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около четырех миллионов евро. По данным Transfermarkt стоимость бразильца оценивается в 3,5 миллиона евро.
Отметим, что Родригао будет конкурентом Нуралы Алипа в центре обороны.
Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.
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