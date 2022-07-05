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Новости спорта Футбол Россия
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"Зенит" подписал конкурента Алипа за 4 миллиона евро

"Зенит" подписал конкурента Алипа за 4 миллиона евро
©"Чемпионат"

Бразильский защитник Родригао перешел в "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает издание гендиректор питерского клуба Александр Медведев в разговоре подтвердил переход защитника.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около четырех миллионов евро. По данным Transfermarkt стоимость бразильца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Родригао будет конкурентом Нуралы Алипа в центре обороны.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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Метки:
Зенит Алип Нуралы Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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