"Зенит" отреагировал на информацию о трансфере конкурента Алипа

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном переходе сербского защитника Страхини Эраковича в санкт-петербургский клуб, сообщает "Чемпионат". Защитник "Црвены Звезды" выступает в центре обороны, на той же позиции, что и казахстанец Нуралы Алип.

"Приоритетной целью "Зенита" зимой является Стахини Эракович? Слухи не комментируем", - заявил гендиректор клуба.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата России Алип принял участие в четырех матчах.

В "Зените" 22-летний защитник находится в аренде из "Кайрата". Временное соглашение истекает 31 декабря.

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