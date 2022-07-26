"Зенит" определился с конкурентами Алипа

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о переходе бразильских защитников Глобера и Дориа в команду, сообщает "Чемпионат".

"Зенит" не интересуется защитниками Глобером и Дориа", - сказал Медведев.

22-летний Глобер сейчас выступает за "Аль-Наср" из ОАЭ, а 27-летний Дориа играет за мексиканский "Сантос Лагуна".

Ранее агент Дориа Марсело Фернандес опроверг слухи об интересе к игроку со стороны "Зенита", отметив, что если предложение от "сине-бело-голубых" поступит, оно будет рассмотрено.

Напомним, что ранее прозвучало мнение о переизбытке исполнителей во всех линиях "Зенита". В том числе это касается и обороны, где представлен казахстанец Нуралы Алип, выступающий за российский клуб на правах аренды.

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