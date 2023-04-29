"Зенит" Алипа одержал разгромную победу в матче РПЛ с удалением и покером

"Зенит" из Санкт-Петербурга, за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу в матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, в рамках 25-го тура РПЛ команда встречалась на выезде в Самаре с "Крыльями Советов" и одержала победу со счетом 4:1. Покер в составе "Зенита" оформил Малком, отличившийся на 19, 55, 64 и 74-й минутах. Еще один гол на счету Клаудиньо.

За "Крылья Советов", которые с концовки первого тайма играли вдесятером, мяч на девятой минуте забил Сергей Бабкин.

Алип не вошел в стартовый состав "Зенита", оставшись в запасе. На поле его так и не выпустили. Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"