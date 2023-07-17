Зайнутдинову назвали две веские причины для перехода в "Бешикташ"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах защитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова и дал ему совет.

Недавно в СМИ появилась информация о трансфере казахстанца в турецкий клуб "Бешикташ". Тем не менее, он продолжает выступать за ЦСКА - в матче за Суперкубок России он сыграл большую часть основного времени, но команда уступила по пенальти (0:0, 4:5).

"Выбор непростой. Однако, для дальнейшего роста - ему лучше согласиться на переход в "Бешикташ". В составе ЦСКА он добился значительного прогресса и фактически стал ключевым игроком. Тем не менее, перспектив больше в Турции. Во-первых, уровень турецкого чемпионата уже выше, чем российского. Во-вторых, есть возможность играть в еврокубках. Это, пожалуй, самое главный фактор. Непонятно сколько Россия будет отлучена от них. Играя в международных матчах, у игрока появляется шанс привлечь к себе внимание. Согласен, что переход в новый чемпионат - это большой риск. И все же, я думаю Зайнутдинов готов к этому. Если он перейдет в "Бешикташ" и сможет там закрепиться, то можно будет всерьез думать о попадании в большие команды. Однако, решать ему. Возможно, что заработная плата в Турции будет ниже, но Зайнутдинов уже доказал, что деньги для него не главное", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

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