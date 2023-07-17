Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Зайнутдинову назвали две веские причины для перехода в "Бешикташ"

Зайнутдинову назвали две веские причины для перехода в "Бешикташ"
©ПФК ЦСКА

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах защитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова и дал ему совет.

Недавно в СМИ появилась информация о трансфере казахстанца в турецкий клуб "Бешикташ". Тем не менее, он продолжает выступать за ЦСКА - в матче за Суперкубок России он сыграл большую часть основного времени, но команда уступила по пенальти (0:0, 4:5).

"Выбор непростой. Однако, для дальнейшего роста - ему лучше согласиться на переход в "Бешикташ". В составе ЦСКА он добился значительного прогресса и фактически стал ключевым игроком. Тем не менее, перспектив больше в Турции. Во-первых, уровень турецкого чемпионата уже выше, чем российского. Во-вторых, есть возможность играть в еврокубках. Это, пожалуй, самое главный фактор. Непонятно сколько Россия будет отлучена от них.

Играя в международных матчах, у игрока появляется шанс привлечь к себе внимание. Согласен, что переход в новый чемпионат - это большой риск. И все же, я думаю Зайнутдинов готов к этому. Если он перейдет в "Бешикташ" и сможет там закрепиться, то можно будет всерьез думать о попадании в большие команды.

Однако, решать ему. Возможно, что заработная плата в Турции будет ниже, но Зайнутдинов уже доказал, что деньги для него не главное", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:31
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинову назвали две веские причины для перехода в "Бешикташ"
Сегодня , 13:30
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" настойчив, ЦСКА принципиален. Уедет ли Зайнутдинов в Турцию?
Сегодня , 12:31
Россия
©ПФК ЦСКА "Баха топ! Жаль, что продаем". Фанаты ЦСКА восхищаются Зайнутдиновым и выступают против трансфера в "Бешикташ"
Вчера , 18:45
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов? В "Бешикташе" сделали заявление о грядущих трансферах
Вчера , 16:30
Россия
©ПФК ЦСКА Критик Зайнутдинова сделал заявление о его игре в матче за Суперкубок России
Вчера , 10:22
Россия
©ПФК ЦСКА В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА
15 июля, 23:42
Россия
©ФК ЦСКА Зайнутдинов получил высокую оценку в матче за Суперкубок России
15 июля, 22:26
Россия
©ФК ЦСКА "Зенит" Алипа победил ЦСКА Зайнутдинова в матче за Суперкубок России
15 июля, 15:52
Россия
©КФФ Прямая трансляция битвы Алипа против Зайнутдинова за Суперкубок России
15 июля, 11:07
Россия
©ПФК ЦСКА В России назвали игрока, который заменит Зайнутдинова в ЦСКА
15 июля, 08:30
Россия
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана официально продлил контракт с российским клубом
14 июля, 17:10
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" отклонил предложение о продаже одноклубника Алипа за 15 миллионов евро
14 июля, 15:29
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов в составе ЦСКА прибыл в Казань на матч Суперкубка России
13 июля, 17:19
Россия
©ПФК ЦСКА Россия, Турция или Италия? Экс-игрок сборной Казахстана высказался о будущем Зайнутдинова
11 июля, 17:34
Россия
©ПФК ЦСКА Магомед Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова
11 июля, 12:09
Россия
©КФФ Что мешает трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ": цена, новая кандидатура и ярость фанатов
10 июля, 21:48
Россия
©ФК "Сочи" Испанский специалист предрек бывшему тренеру "Кайрата" успех в российском клубе
10 июля, 21:05
Россия
©ФК "Зенит" "Надежда практически потерялась". Конкурент Алипа по "Зениту" сделал неожиданное признание
10 июля, 19:39
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов узнал хорошие новости о переговорах с "Бешикташем"
10 июля, 17:56
Россия
©ПФК ЦСКА Поступают правильно? Почему ЦСКА не хочет продавать Зайнутдинова на условиях "Бешикташа"
10 июля, 11:51
Россия
©ФК "Зенит" Представители Алипа прокомментировали интерес от "Фенербахче"
10 июля, 11:01
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" получил предложение по трансферу Алипа от "Фенербахче". Раскрыты сумма и детали контракта
9 июля, 20:09
Россия
©instagram.com/bateka_11 Переход Зайнутдинова в "Бешикташ" может сорваться. Известна причина
9 июля, 18:00
Россия
©ФК "Кайрат" Стало известно будущее экс-тренера "Кайрата" Курбана Бердыева
9 июля, 15:30
Россия
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана ведет переговоры с клубом РПЛ
9 июля, 15:12
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов может войти в топ-5 самых дорогих трансферов "Бешикташа"
9 июля, 13:08
Россия
©ФК "Зенит" Интерес от "Сочи" и "Трабзонспора". В России высказались о будущем Алипа
9 июля, 12:36
Россия
©КФФ Зайнутдинов переходит в "Бешикташ"
9 июля, 09:00
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова
9 июля, 08:00
Россия
©championat.com/ "Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus