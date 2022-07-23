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Зайнутдинова похвалили после разгромной победы ЦСКА в РПЛ

Зайнутдинова похвалили после разгромной победы ЦСКА в РПЛ
©ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над "Сочи" высказался о матче и высказался о роли казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, передает клубная пресс-служба.

Ранее московская команда вышла в лидеры РПЛ, а казахстанец прокомментировал разгромную победу. Дал ей оценку и Федотов.

- Понимали, что будет непростой матч, хотя соперник потерял двух ключевых футболистов. Так и получись - начало игры у нас не складывалось, потом постепенно стали создавать моменты, забили гол. Но "Сочи" не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне - команда хорошо комбинировала, контролировала мяч, создала момент, идентичный нашему. Игорь мастерски сыграл, и этот момент стал ключевым в матче.

Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление. В одном из эпизодов поймали их на контратаке, с хорошего паса Игоря забили второй гол. Полегче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в своих быстрых атаках. Хотя не раз могли сыграть более надежно при выходе из обороны, без потерь, и раньше бы закрыли счет этого матча.

- У Бахтиера спросили про его адаптированность к позиции защитника.
- Он великолепно ответил. Валерий Лобановский говорил - если футболист противится смене позиции, то с таким нужно расставаться. Универсализм, который позволяет приносить пользу команде - это достижение, которое требует аналитических вещей, мозгов. Человек встает и легко выполняет те требования, которые предъявляются.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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