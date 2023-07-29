Зайнутдинова и футболистку сборной Казахстана представили в образе Кена и Барби

ЦСКА опубликовал в социальных сетях изображения игроков клуба Бахтиера Зайнутдинов и Юлии Мясниковой, сгенерированное нейросетью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Московский клуб последовал мировому тренду, который был запущен после выхода нашумевшего фильма Греты Гервиг "Барби". В рамках промокампании создатели комедии запустили сайт, генерирующий постеры в стиле культовой куклы.
ЦСКА представил несколько игроков женской и мужской команды в образе Барби и Кена. Среди них оказались полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и защитница сборной Казахстана Юлия Мясникова.
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