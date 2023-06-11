Зайнутдинов выиграл Кубок России с ЦСКА

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выиграл Кубок России, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче с "Краснодаром", прошедшем в Москве, основное время закончилось вничью 1:1. На 32-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал одиннадцатиметровый удар. На 50-й минуте Джон Кордоба сравнял счет. После 90 минут игры была назначена серия пенальти, в которой с нервами лучше справились футболисты московского клуба - 6:5.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отметился опасным ударом головой на 64-й минуте, но мяч прошел рядом со штангой. На 74-й минуте казахстанец был заменен.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка России. Отметим, что московская команда выиграла серебряные медали в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

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