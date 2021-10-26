Зайнутдинов не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч Кубка России

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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч группового этапа Кубка России против липецкого "Металлурга", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра состоится сегодня, 26 октября, в 20:00 по времени Нур-Султана. При этом Зайнутдинов отправился с ЦСКА на выезд.