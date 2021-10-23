Зайнутдинов вошел в стартовый состав ЦСКА на матч чемпионата России

Футболист сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав московского ЦСКА на матч 12-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 октября, команда на своем поле сыграет против "Крыльев Советов" из Самары. Встреча начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на пятом месте, набрав в 11 матчах 20 очков. "Крылья Советов" - восьмые, у команды на четыре балла меньше при таком же количестве игр.

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