Зайнутдинов установил рекорд трансферной стоимости

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их числе указаны пять казахстанских футболистов. Наибольшая трансферная стоимость у полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова (шесть миллионов евро). Бахтиер подорожал на миллион евро.

Нуралы Алип из "Зенита" по-прежнему оценивается в 1,2 миллиона евро. Защитник "Ахмата" Марат Быстров стоит миллион евро.

Вингер "Крыльев Советов" Александр Зуев, принявший гражданство Казахстана подешевел на 100 тысяч евро и теперь оценивается в 900 тысяч.

Лев Скворцов из "Химок" подорожал на 150 тысяч евро. Теперь его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева