Зайнутдинов сделал заявление о переговорах с "Бешикташем"

Игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил, что он не в курсе предложения от турецкого клуба "Бешикташ". Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил улучшенное предложение от турецкого клуба относительно Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Было предложение от "Бешикташа"?

- У меня нет информации, не знаю ничего, - передает слова Зайнутдинова "Матч ТВ".

В его активе 78 матчей за московскую команду во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и сделал семь голевых передач. В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Кубка России.

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