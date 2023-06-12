Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
12 июня - день общенационального траура
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА

Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА
©ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, прокомментировал победу своей команды в Суперфинале Кубка России над "Краснодаром" (1:1 и 6:5 в серии пенальти), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. "Краснодар" хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол - нас в нашей штрафной было пять человек: подача - гол", - сказал Зайнутдинов в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве ЦСКА одержал победу над командой «Краснодар» в финале Кубка России. Матч завершился со счетом 1:1, а ЦСКА выиграл в серии пенальти. Этот трофей стал первым для ЦСКА за последние пять лет.

Уже 15 июля Зайнутдинов поборется за очередное золото - Суперкубок России. Его команда сыграет с чемпионами завершившегося сезона из "Зенита", в составе которого числится защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Если Бахтиер и Нуралы в ближайший месяц не сменят клубную прописку, то уже через месяц кого-то из них можно будет поздравлять с победой в Суперкубке России.

Отметим, что за весь сезон в составе ЦСКА Зайнутдинов провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста. Также казахстанец страдал от травм, суммарно пропустив из-за различных повреждений 13 встреч.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:59
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА
Сегодня , 19:31
Россия
©КФФ Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
Сегодня , 17:53
Россия
©ФК "Кайрат" Появилась информация о будущем экс-защитника сборной России в "Кайрате"
Сегодня , 12:27
Россия
©"Спорт-Экспресс" Слезы, спасение от алкоголя и слова на казахском: как Зайнутдинов завоевал первый трофей в России
Сегодня , 08:01
Россия
©pfc-cska.com ЦСКА впервые за десять лет выиграл Кубок России. Эмоции Зайнутдинова
Вчера , 22:55
Россия
©ФК ЦСКА Зайнутдинов выиграл Кубок России с ЦСКА
Вчера , 18:39
Россия
©РФПЛ Чудовищный эпизод привел к замене судьи в решающем матче европейского чемпионата
10 июня, 16:35
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов назвал лучшего игрока чемпионата России
9 июня, 16:46
Россия
©ФК "Актобе" Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
9 июня, 12:51
Россия
©ПФК ЦСКА Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ
9 июня, 09:48
Россия
©КФФ "Они стоят особняком". Адиев назвал лучшие российские клубы
7 июня, 16:14
Россия
©ФК "Пари НН" В "Кайрате" сделали заявление о будущем своего легионера после провала в российском клубе
7 июня, 15:50
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов назвал условие для борьбы ЦСКА с "Зенитом" за золото чемпионата России
6 июня, 19:38
Россия
©ФК "Ахмат" Игрок сборной Казахстана назвал самые главные победы в российском клубе
6 июня, 16:27
Россия
©ФК "Пари НН" Аренду защитника "Кайрата" в российский клуб назвали провалом
6 июня, 11:38
Россия
©ПФК ЦСКА Уйти нельзя остаться. Зайнутдинов достиг потолка в РПЛ и ему пора уезжать
6 июня, 08:58
Россия
©КФФ Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги
5 июня, 16:56
Россия
©ФК "Уфа" Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет
4 июня, 19:23
Россия
©ПФК ЦСКА "Легенда". Зайнутдинов восхитился бывшим одноклубником
4 июня, 12:56
Россия
©ФК "Ахмат" Клуб игрока сборной Казахстана повторил лучший результат в чемпионате России
4 июня, 07:59
Россия
©ФК "Зенит" Алип остается? Тренер "Зенита" ответил на вопрос о будущем игроков клуба
4 июня, 00:03
Россия
©ПФК ЦСКА Летом в Италию? Зайнутдинов ответил на вопрос о своем будущем
3 июня, 22:30
Россия
©ФК "Зенит" Алип стал чемпионом России с "Зенитом", у Зайнутдинова и ЦСКА серебро
3 июня, 21:31
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов отдал голевой пас в последнем матче ЦСКА в чемпионате России
3 июня, 08:56
Россия
©arisfc.com "Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России
31 мая, 19:12
Россия
©КФФ "Не в "Интере", но в клубе чуть пониже сможет играть". Смаков - о перспективах Зайнутдинова в Италии
28 мая, 00:32
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов и Алип сыграли за клубы РПЛ
27 мая, 21:30
Россия
©ПФК ЦСКА ЦСКА включил Зайнутдинова в состав на матч РПЛ
27 мая, 21:22
Россия
©ФК "Зенит" Алип вошел в стартовый состав "Зенита" на матч РПЛ
25 мая, 17:05
Россия
©fc-zenit.ru Появилась информация о переходе Нуралы Алипа в новый клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus