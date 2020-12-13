Зайнутдинов пропустит матч с бывшей командой из-за дисквалификации

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов заработал четвертое предупреждение в РПЛ и пропустит матч против "Ростова", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло уже на пятой минуте матча 18-го тура с екатеринбургским "Уралом". Причем для Зайнутдинова это второе предупреждение за ЦСКА, два других он получил в составе "Ростова".
В этом матче футболист сборной Казахстана отыграл 63 минуты и отдал голевую передачу на Илью Шкурина.
С "Ростовом" московская команда сыграет 17 декабря в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча состоится в Ростов-на-Дону.
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