Зайнутдинов поздравил казахстанцев с Днем Независимости и наступающим Новым годом

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Отметим, что 22-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа. До этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги, с которым "армейцы" сыграют в рамках 19-го тура 17 декабря. Эту встречу Бахтиер пропустит из-за перебора карточек.
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