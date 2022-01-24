Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на первый матч в 2022 году

Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел стартовый состав московского ЦСКА на товарищеский матч с "Дюделанжем" из Люксембурга, передает корреспондент Vesti.kz.

Контрольная игра открывает соревновательную часть для российской команды на сборе в Испании. Ранее появилась информация о трансферной работе ЦСКА, но место казахстанца в составе не вызывает сомнений.

Матч ЦСКА с "Дюделанжем" начнется в 17:00 по столичному времени.