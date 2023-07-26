Зайнутдинов отличился забитым голом в матче Кубка России

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отличился забитым голом в ворота "Оренбурга" в матче групповой стадии Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский клуб по ходу первого тайма побеждает в выездном матче со счетом 3:0. Зайнутдинов забил гол на 18-й минуте, образцово исполнив штрафной удар. Счет после его гола стал 2:0 в пользу гостей.

По одному голу на счету Ярослава Арбузова и Милана Гайича.

Отметим, что "Оренбург" с 14-й минуты играет в меньшинстве после удаления вратаря Алексея Кеняйкина.

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