Защитник сборной Казахстана завоевал титул в России

Защитник сборной Казахстана и клуба "Химки" Лев Скворцов стал чемпионом ФНЛ и завоевал путевку в российскую премьер-лигу, передают Vesti.kz.

"Химки" набрали 66 очков в 34 турах, финишировав на первом месте, тем самым обеспечив себе участие в РПЛ на следующий сезон.

Скворцов в этом сезоне провел 15 матчей в ФНЛ и две игры в Кубке России.

Контракт 24-летнего футболиста с подмосковным клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее Скворцов выступал за "Туран", "Астану" и "Атырау".