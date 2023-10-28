Защитник сборной Казахстана в десятом матче подряд не попал в состав клуба РПЛ

Игрок сборной Казахстана Марат Быстров вновь не попал в стартовый состав "Ахмата" на матч 13-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщают Vesti.kz.

Быстров оказался в заявке грозненского клуба, однако в стартовой обойме его снова не оказалось. Если не считать матч третьего тура против "Сочи" (тогда Марат был дисквалифицирован), это уже десятая игра кряду, где Быстров остается в запасе. С начала августа казахстанец сыграл за "Ахмат" лишь в одной игре РПЛ, выйдя на замену на одну минуту против "Ростова".

Напомним, что летом турецкие СМИ сообщали о вероятном трансфере Быстрова в "Сивасспор", однако "Ахмат" не отпустил футболиста сборной Казахстана.

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