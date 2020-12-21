"Выглядит на три головы выше остальных". Зайнутдинова включили в топ-10 лучших трансферов РПЛ

"Чемпионат"
представил десятку лучших трансферов лета чемпионата России
. В топ попал и футболист сборной Казахстана Бахтияр Зайнутдинов
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Воспитанник таразского футбола перешел в состав "армейцев" в августе, а до этого был игроком "Ростова", другого клуба РПЛ.
"Бахтиер Зайнутдинов. Из "Ростова" в ЦСКА за 2 миллиона евро.
В мощной по затратам трансферной кампании ЦСКА Зайнутдинову была уготована роль самого дешевого новичка. Зато он стал единственным, кто сразу же начал отбивать деньги - и по соотношению "цена/качество" на сегодня выглядит на три головы выше остальных. Бахтиеру не потребовалось время на адаптацию, плюс сказалась его фантастическая универсальность. Вот и в ЦСКА он уже успел сыграть на шести разных позициях", - говорится в тексте.
Также в топ попали следующие трансферы:
Герман Онугха. Из "Краснодара" в "Тамбов" (аренда);
Даниил Фомин. Из "Уфы" в "Динамо" за 3,5 миллиона евро;
Хван Ин Бем. Из "Ванкувера" в "Рубин" за 2,5 миллиона евро;
Джордже Деспотович. В "Рубин" (свободный агент);
Резиуан Мирзов. Из "Спартака" в "Химки" (аренда);
Денис Глушаков. В "Химки" (свободный агент);
Артем Тимофеев. Из "Спартака" в "Ахмат" (аренда);
Кэнто Хасимото. Из "Токио" в "Ростов" за 800 тысяч евро;
Даниил Лесовой. Из "Зенита" в "Арсенал" за 600 тысяч евро, из "Арсенала" в "Динамо" за 1,8 миллиона евро.
Отметим, что ЦСКА завершил первую часть чемпионата на втором месте, набрав 37 очков после 19 туров. 22-летний Зайнутдинов отыграл 14 встреч, забив один гол.
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