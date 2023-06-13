"Все почувствовали". Зайнутдинов объяснил успех ЦСКА в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, высказал свою точку зрения о серии пенальти, произошедшем матче Суперфинала Кубка России против "Краснодара" (1:1, 5:6 пен.), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он заявил, что фактор везения, когда в воротах одной из команд присутствует вратарь Игорь Акинфеев, практически не имеет значения.

"Пенальти - это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то все-таки не совсем лотерея. Уверенность сидела внутри во время серии пенальти. На скамейке все почувствовали, что Олусегун не забьет", - сказал Зайнутдинов в интервью "Чемпионату".

Акинфеев сумел отразить два 11-метровых удара в серии пенальти, что помогло ЦСКА одержать победу.

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