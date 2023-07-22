Вратарь казахстанского клуба продолжит карьеру в российском медиафутболе

Голкипер столичного "Жениса" Александр Маменко перешел в российский медиафутбольный клуб "Народная команда". 23-летний вратарь провел всего два матча с начала года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Маменко, популярность которому принесло выступление в составе "Амкала", перебрался в астанинский "Женис" в марте этого года. В первой лиге-2023 россиянин провел два матча, в которых пропустил четыре мяча.

Теперь он присоединился к "Народной команде". Это клуб, созданный болельщиками московского "Спартака". Сам вратарь отметил, что болеет за красно-белых с 2011 года.

Отметим, что "Женис" по итогам 15 сыгранных матчей имеет на своем счету 30 набранных очков. Команда занимает четвертое место в таблице и претендует на выход в КПЛ по итогам сезона.

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