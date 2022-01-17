Вратарь за два миллиона евро вместо "Кайрата" выбрал другой клуб

Российский голкипер Илья Лантратов, которому прочили переход в алматинский "Кайрат", может продолжить карьеру в московском "Локомотиве", сообщает "РБ Спорт".

Как отмечает источник, "Локомотив" желает усилить вратарскую линию из-за травмы основного вратаря Маринато Гильерме, который перенес операцию на ахилловом сухожилии. При этом сообщалось, что он должен успеть восстановиться к возобновлению чемпионата.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация об интересе "Кайрата" к вратарю "Химок" и сборной России. Впрочем, российские эксперты усомнились в возможности трансфера Лантратова в Казахстан.

"Два года назад я предлагал его казахстанским клубам". Агент - об интересе "Кайрата" к вратарю сборной России

Лантратов выступал за "Шинник", "Балтику" и "Факел". В "Химках" он провел 58 матчей. В ноябре впервые в карьере был вызван в сборную России.

В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей в чемпионате России, из них шесть - "на ноль" и пропустил 31 мяч. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет два миллиона евро.