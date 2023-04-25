Вклад Зайнутдинова и шанс для Скворцова. Как в РПЛ выступают игроки сборной Казахстана

Чемпионат России выходит на финишную прямую и это важный отрезок для игроков сборной Казахстана, которые выступают в соседней лиге. Корреспондент Vesti.kz резюмирует нынешний статус наших футболистов в РПЛ и предполагает, что их ожидает в будущем.

Лев Скворцов, "Химки", 23 года, в РПЛ 2022/23 - 2 матча (97 минут)

В предыдущем 24-м туре РПЛ бывший игрок "Астаны", наконец, получил полноценный шанс в основном составе "Химок". Новый тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев доверил Скворцову правый фланг обороны в матче с "Торпедо". Защитник провел на поле все 90 минут и даже заработал первый пенальти в игре, с помощью которого "Химки" открыли счет. Команда Скворцова победила со счетом 4:2. Возможно, эта игра позволит казахстанцу закрепиться в "Химках" на завершающей стадии сезона. При этом команда Льва по-прежнему в тяжелом турнирном положении, "Химки" на 15-м месте и пока вылетают напрямую, но есть ощутимый шанс зацепиться за стыковые матчи.

Нуралы Алип, "Зенит", 23 года, в РПЛ 2022/23 - 4 матча (179 минут)

Увы, ведущий центрбек сборной Казахстана остается игроком запаса в "Зените". С одной стороны, скоро Алип может стать двукратным чемпионом России и это всего за год с лишним после переезда из Казахстана. Но если говорить объективно, вклад Нуралы в эти титулы незначительный. Медали - это хорошо, опыт в команде такого класса также является позитивным моментом, однако будущим летом Алипу предстоит подумать, что для него важнее - быть запасной опцией в "Зените" или постоянно играть, но, возможно, это будет клуб с иными амбициями и статусом. Пока мы лишь зафиксируем - в 2023 году Алип сыграл лишь в кубковом матче за "Зенит" и не выходил даже на замену в играх РПЛ.

Марат Быстров, "Ахмат", 30 лет, в РПЛ 2022/23 - 15 матчей (1245 минут)

Для Марата нынешний сезон выходит необычным. При Андрее Талалаеве он был игроком основы, но при этом сменил позицию и стал чаще играть в роли левого центрального защитника. После ухода Талалаева и назначения Сергея Ташуева защитник продолжал играть в основе, но зимой все изменилось. В тот же период сообщалось о переходе Марата в "Торпедо" вслед за Талалаевым, но трансфер не состоялся.

Весеннюю часть РПЛ Быстров проводит на скамейке "Ахмата", у него, как и у Алипа, - ни одной минуты в РПЛ за этот период. И летом Марату опять же придется задуматься о своем будущем. Вероятно, казахстанец останется в РПЛ, но уже в другой команде.

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА, 25 лет, в РПЛ 2022/23 - 18 матчей (1563 минуты), 1 гол, 2 ассиста

Лидер сборной Казахстана выдает очередной крепкий сезон в РПЛ и упорно справляется с разными обстоятельствами, будь то травмы или игра на несвойственной ему позиции.

Весной Зайнутдинов опять же пропустил уже четыре игры из семи из-за повреждений. Но когда Бахтиер здоров, он важнейшая боевая единица ЦСКА. В апреле Зайнутдинов вернулся на более привычную для себя позицию левого латераля и повлиял на результат в двух матчах подряд - забил "Химкам" и отдал голевую передачу с "Уралом".

Сейчас Зайнутдинов вновь получил небольшое повреждение, но ожидается, что он скоро вернется и поможет ЦСКА на финише сезона в борьбе за медали РПЛ и Кубок России. А вот затем, возможно, наступит очередная попытка казахстанца перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.

Фото: ФК "Химки"©, ФК "Ахмат"©, ПФК ЦСКА©, ФК "Зенит"©

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