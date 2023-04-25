Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Вклад Зайнутдинова и шанс для Скворцова. Как в РПЛ выступают игроки сборной Казахстана

Вклад Зайнутдинова и шанс для Скворцова. Как в РПЛ выступают игроки сборной Казахстана
©ПФК ЦСКА

Чемпионат России выходит на финишную прямую и это важный отрезок для игроков сборной Казахстана, которые выступают в соседней лиге. Корреспондент Vesti.kz резюмирует нынешний статус наших футболистов в РПЛ и предполагает, что их ожидает в будущем. 

Лев Скворцов, "Химки", 23 года, в РПЛ 2022/23 - 2 матча (97 минут) 

В предыдущем 24-м туре РПЛ бывший игрок "Астаны", наконец, получил полноценный шанс в основном составе "Химок". Новый тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев доверил Скворцову правый фланг обороны в матче с "Торпедо". Защитник провел на поле все 90 минут и даже заработал первый пенальти в игре, с помощью которого "Химки" открыли счет. Команда Скворцова победила со счетом 4:2. Возможно, эта игра позволит казахстанцу закрепиться в "Химках" на завершающей стадии сезона. При этом команда Льва по-прежнему в тяжелом турнирном положении, "Химки" на 15-м месте и пока вылетают напрямую, но есть ощутимый шанс зацепиться за стыковые матчи. 

Нуралы Алип, "Зенит", 23 года, в РПЛ 2022/23 - 4 матча (179 минут) 

Увы, ведущий центрбек сборной Казахстана остается игроком запаса в "Зените". С одной стороны, скоро Алип может стать двукратным чемпионом России и это всего за год с лишним после переезда из Казахстана. Но если говорить объективно, вклад Нуралы в эти титулы незначительный. Медали - это хорошо, опыт в команде такого класса также является позитивным моментом, однако будущим летом Алипу предстоит подумать, что для него важнее - быть запасной опцией в "Зените" или постоянно играть, но, возможно, это будет клуб с иными амбициями и статусом. Пока мы лишь зафиксируем - в 2023 году Алип сыграл лишь в кубковом матче за "Зенит" и не выходил даже на замену в играх РПЛ. 

Марат Быстров, "Ахмат", 30 лет, в РПЛ 2022/23 - 15 матчей (1245 минут) 

Для Марата нынешний сезон выходит необычным. При Андрее Талалаеве он был игроком основы, но при этом сменил позицию и стал чаще играть в роли левого центрального защитника. После ухода Талалаева и назначения Сергея Ташуева защитник продолжал играть в основе, но зимой все изменилось. В тот же период сообщалось о переходе Марата в "Торпедо" вслед за Талалаевым, но трансфер не состоялся. 

Весеннюю часть РПЛ Быстров проводит на скамейке "Ахмата", у него, как и у Алипа, - ни одной минуты в РПЛ за этот период. И летом Марату опять же придется задуматься о своем будущем. Вероятно, казахстанец останется в РПЛ, но уже в другой команде.

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА, 25 лет, в РПЛ 2022/23 - 18 матчей (1563 минуты), 1 гол, 2 ассиста 

Лидер сборной Казахстана выдает очередной крепкий сезон в РПЛ и упорно справляется с разными обстоятельствами, будь то травмы или игра на несвойственной ему позиции. 

Весной Зайнутдинов опять же пропустил уже четыре игры из семи из-за повреждений. Но когда Бахтиер здоров, он важнейшая боевая единица ЦСКА. В апреле Зайнутдинов вернулся на более привычную для себя позицию левого латераля и повлиял на результат в двух матчах подряд - забил "Химкам" и отдал голевую передачу с "Уралом".

Сейчас Зайнутдинов вновь получил небольшое повреждение, но ожидается, что он скоро вернется и поможет ЦСКА на финише сезона в борьбе за медали РПЛ и Кубок России. А вот затем, возможно, наступит очередная попытка казахстанца перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.  

Фото: ФК "Химки"©, ФК "Ахмат"©, ПФК ЦСКА©, ФК "Зенит"©

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3 Спартак М 24 14 6 4 54-31 48
4 ЦСКА М 24 13 6 5 43-22 45
5 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6 Динамо М 24 11 6 7 43-33 39
7 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10 Локомотив М 24 8 5 11 37-41 29
11 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12 Крылья Советов 24 6 7 11 24-35 25
13 Пари Нижний Новгород 24 6 5 13 28-46 23
14 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16 Торпедо М 24 2 5 17 16-42 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Быстров Марат Алип Нуралы Зенит Премьер-лига России

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:20
Россия
©ПФК ЦСКА Вклад Зайнутдинова и шанс для Скворцова. Как в РПЛ выступают игроки сборной Казахстана
Вчера , 09:26
Россия
©ПФК ЦСКА Стало известно, почему Зайнутдинов не сыграл за ЦСКА в РПЛ
23 апреля, 22:15
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов все еще в лазарете. ЦСКА назвал состав на московское дерби с "Локомотивом"
23 апреля, 11:33
Россия
©КФФ Футболист сборной Казахстана высказался о победе в РПЛ
23 апреля, 10:39
Россия
©КФФ Агент оценил дебют казахстанского футболиста в основе клуба РПЛ
22 апреля, 21:12
Россия
©ФК "Зенит" Алип в старте? Стал известен состав "Зенита" на центральный матч тура чемпионата России
22 апреля, 20:43
Россия
©КФФ Футболист сборной Казахстана впервые сыграл полный матч за российский клуб
21 апреля, 09:00
Россия
©ПФК ЦСКА В России вынесли вердикт по скандальному эпизоду с участием Зайнутдинова
20 апреля, 09:53
Россия
©pfc-cska.com Тренер ЦСКА оценил потерю Зайнутдинова
19 апреля, 21:26
Россия
©ПФК ЦСКА В ЦСКА сделали заявление о здоровье Зайнутдинова. Он не сыграет в Кубке России
18 апреля, 11:16
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов попал в символическую сборную тура РПЛ
15 апреля, 21:29
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов оформил роскошный ассист и помог ЦСКА одержать победу в РПЛ
15 апреля, 20:24
Россия
©championat.com Президент Украины ввел санкции в отношении одноклубника Зайнутдинова
15 апреля, 19:15
Россия
©КФФ Новый тренер российского клуба проигнорировал игрока сборной Казахстана в матче РПЛ
14 апреля, 19:12
Россия
©ФК "Зенит" Алип сделал заявление о своем будущем в "Зените"
13 апреля, 21:01
Россия
©ФК "Зенит" Ставка на бразильца и трансферы игроков сборной России. Почему Алип уйдет из "Зенита" в аренду
13 апреля, 09:26
Россия
©ФК "Арсенал Тула" Конкурент для Вороговского? Как в России играет потенциальный кандидат в сборную Казахстана
12 апреля, 21:39
Россия
©КФФ "Еще такого не было". Зайнутдинов сделал заявление об историческом камбэке сборной Казахстана
12 апреля, 20:45
Россия
©vk.com/ffcessentuki Футбольный клуб проиграл со счетом 0:15 и лишился лицензии
11 апреля, 17:17
Россия
©КФФ Зайнутдинов попал в шорт-лист итальянского клуба
10 апреля, 18:20
Россия
©ФК "Сочи" Российский клуб решил будущее экс-тренера "Кайрата" Курбана Бердыева
10 апреля, 15:31
Россия
©ПФК ЦСКА Юбилей Бахтиера: видео и статистика всех голов Зайнутдинова за российские клубы
9 апреля, 22:19
Россия
©КФФ Защитник сборной Казахстана дебютировал в чемпионате России по футболу
9 апреля, 21:25
Россия
©ПФК ЦСКА Гол Зайнутдинова помог ЦСКА одержать разгромную победу в чемпионате России
9 апреля, 20:21
Россия
©ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов забил гол за ЦСКА
6 апреля, 23:11
Россия
©КФФ Известный агент сделал резкое заявление о дебютанте сборной Казахстана в российском клубе
5 апреля, 21:55
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов в старте? ЦСКА объявил состав на матч Кубка России
5 апреля, 20:01
Россия
©ФК "Урал" Гражданство Казахстана? Российский игрок поставил окончательную точку в вопросе о выборе сборной
5 апреля, 09:04
Россия
©КФФ В ЦСКА Зайнутдинова высказались о камбэке сборной Казахстана в отборе на Евро
4 апреля, 12:43
Россия
©КФФ Теперь заиграет? Как судьбоносное решение клуба РПЛ скажется на дебютанте сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus