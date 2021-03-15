"Вас поставили перед фактом?". Наставнику "Крыльев Советов" задали вопрос о трансфере Аймбетова

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин не стал отвечать на вопрос о переходе футболиста сборной Казахстана Абате Аймбетове. В интервью Sportbox.ru он высказался о новичках клуба, но не стал вдаваться в подробности.

- Зимой вы взяли четверых, а ушел только Раду Гынсарь. Конкуренция - это хорошо, но наверняка есть и недовольные тем, что мало играют.

- Это часть нашей работы. Мы стараемся сделать так, чтобы всем было комфортно. Новички пришли очень поздно, они фактически без сборов за исключением Прищепы, которого мы брали с перспективой - он 2001 года рождения. Хотя парень хорошо работает. То, что его вызывают в молодежную, а не юношескую сборную Белоруссии, согласитесь, определенная оценка его уровня.

- И все же: для чего вам казахстанец Абат Аймбетов, когда в нападении есть Сергеев, Цыпченко, Голенков и Сарвели?

- Я бы не хотел к этому лишний раз привлекать внимание. Да, позиция центрального нападающего у нас немного перегружена. Без подробностей.

- Правда ли, что с Аймбетовым вас поставили перед фактом?

- Давайте следующий вопрос.

Напомним, официально о переходе Аймбетова самарский клуб объявил 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц. При этом он до сих пор не дебютировал за команду в официальных матчах

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