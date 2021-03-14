"Крылья Советов" оставили Аймбетова в запасе и выиграли четвертый матч подряд

Самарские "Крылья Советов", за которые выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, одержали четвертую победу подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 30-го тура самарская команда на своей арене принимала омский "Иртыш" и выиграла со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Иван Сергеев (5-я, пенальти), Юрий Горшков (42-я) и Антон Зиньковский (55-я). У "Иртыша" забил Денис Магадеев (44-я).

Аймбетов же вошел в заявку на матч, но просидел на скамейке запасных. Форвард, который стал лучшим в прошлом сезоне в составе "Кайрата", за свой новый клуб пока так и не дебютировал.

"Крылья Советов" набрали 67 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. Ближайший преследователь команды "Нижний Новгород" отстает на пять баллов.

Напомним, официально о переходе Аймбетова самарский клуб объявил 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц.

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