В России сделали неожиданное заявление об Алипе

Известный российский футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча "Зенита" против "Волги" в рамках четвертьфинала "пути регионов" Кубка России. Также он отметил игру защитника питерского клуба Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0.

- Как вам Алип в центре обороны?

- Впервые за многое время я бы его, безусловно, похвалил. Были претензии у меня к Караваеву, к Чистякову. Алип же очень хорошо играл на опережение, быстро адресовал мяч в атаку, практически без ошибок. Этот игрок явно стремится завоевать место в стартовом составе, - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".

Напомним, ранее Алипа много критиковали, в том числе болельщики клуба. Поэтому похвала от эксперта дорогого стоит.

В декабре "Зенит" выкупил права на Нуралы у "Кайрата". Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила два миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. 4-го числа петербуржцы дома примут "Нижний Новгород".

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