В России раскритиковали конкурентов Алипа по "Зениту"

"Зениту" нужно усиливаться известными футболистами, считает экс-игрок клуба Денис Угаров, прокомментировавший подписание центрального защитника из Бразилии Нино, сообщают Vesti.kz.

Нино, чья трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 11 миллионов евро, присоединился к команде на днях. Он выступает на той же позиции, что и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. В свою очередь другой конкурент казахстанца Роберт Ренан, ушел в рамках арендного соглашения в бразильский "Насьонал".

"Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену — что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду... Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают", - цитирует Угарова "РБ Спорт".