В России оценили шансы Алипа заиграть в "Зените"

Российский портал "Спорт день за днем" оценил перспективы защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа заиграть в "Зените".

"До чего же вовремя перешел в "Зенит" Нуралы Алип. После начала известных событий ушел Ярослав Ракицкий, чья позиция резко стала уязвимой. И хотя пока левого центрального защитника играет Дуглас Сантос, наличие игрока профильной позиции всегда идет только на пользу. Лично мне кажется, что казахский футболист еще получит свой шанс в "Зените". Тем более, его аренда рассчитана до декабря 2022 года", - пишет автор статьи.

Алип, права на которого принадлежат "Кайрату", провел три матча за "Зенит".

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