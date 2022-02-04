В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом

Казахстанский защитник Нуралы Алип не только забил победный гол за "Зенит" в товарищеском матче, но и заставил говорить о себе, как о новичке для лидеров РПЛ, пишет издание "Спорт день за днем".

Алипу подобрали роль, которую он бы хотел занять, если российская команда подпишет контракт с игроком сборной Казахстана.

"В первом тайме против датчан вообще мало, что получалось создавать впереди. В основном "Зенит" создавал моменты после быстрых атак с передачами за спину. Неплохо себя предлагал Андрей Мостовой, а передачи с хорошей точностью выдавал казахский защитник Нуралы Алип, которого взяли на просмотр у "Кайрата". В штрафную проходить удавалось только после передач с фланга. Потенциально опасно прострелил на Мостового Алексей Сутормин, а вот до Артема Дзюбы довести атаку толком ни разу и не удалось.

Но без гола на перерыв "Зенит" все-таки не ушел. В Португалии питерцы не изменили своим традициям забивать со стандартов. На этот раз голом отличился Нуралы Алип. После прямой подачи Клаудиньо с углового он в касание пробил головой мимо вратаря. Как только казах понял, что мяч оказался в воротах, то сразу же крепко обнял Дмитрия Чистякова, с которым, похоже, успел неплохо подружиться. Да и все остальные партнеры душевно поздравили игрока с дебютным мячом за "Зенит". Хотя до сих пор неизвестно, планирует ли выкупать петербургский клуб 22-летнего Алипа. Но по такой игре можно сказать, что Ярослав Ракицкий уже и не нужен "Зениту". Жаль только, что осознание это пришло уже после того, как клуб отправил заявку на Лигу Европы.

Однако чтобы решить наверняка, Сергей Семак оставил Нуралы Алипа на поле во втором тайме. А заодно выпустил Юри Алберто, создав в атаке тройку бразильцев вместе с Клаудиньо и Малкомом. И в первые 15 минут новичок "Зенита" дважды пробил по воротам, объяснив, почему его называли самым бьющим игроком чемпионата Бразилии," - пишет издание.