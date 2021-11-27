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В России отметили игру Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА

В России отметили игру Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Российский сайт Soccer.ru, анализируя показатели футболистов московского ЦСКА, выделил игру полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Отмечается, что он бьет по воротам очень метко.

"Парадокс в том, что если по количеству грамотных открываний Чалов и Заболотный далеко не лидеры в РПЛ, то по точности попыток на высоком уровне. У Чалова 42,3 процента выстрелов в створ, у Заболотного целых 43,5 процента. Очень приличный показатель, во всем ЦСКА более метко бьет только Зайнутдинов. И реализация приличная - соотношение голов к ударам в створ у форвардов около 0.30", - пишет сайт.

Напомним, в последнем матче ЦСКА Зайнутдинов вышел в старте, но армейцы не смогли выиграть у "Химок".

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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