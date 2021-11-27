В России отметили игру Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА

Российский сайт Soccer.ru, анализируя показатели футболистов московского ЦСКА, выделил игру полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Отмечается, что он бьет по воротам очень метко.

"Парадокс в том, что если по количеству грамотных открываний Чалов и Заболотный далеко не лидеры в РПЛ, то по точности попыток на высоком уровне. У Чалова 42,3 процента выстрелов в створ, у Заболотного целых 43,5 процента. Очень приличный показатель, во всем ЦСКА более метко бьет только Зайнутдинов. И реализация приличная - соотношение голов к ударам в створ у форвардов около 0.30", - пишет сайт.

Напомним, в последнем матче ЦСКА Зайнутдинов вышел в старте, но армейцы не смогли выиграть у "Химок".