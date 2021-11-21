Зайнутдинов вышел в старте, но ЦСКА не смог выиграть в матче с удалением и пенальти

Футболисты ЦСКА и подмосковных "Химок" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. На 14-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника "армейцев" Бруно Фукса и назначил в ворота хозяев пенальти, но форвард "Химок" Кемаль Адеми пробил мимо ворот.

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл 94 минуты. А вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 500-й матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и 800-й в карьере.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в чемпионате России, а "Химки" с 12 баллами замыкают турнирную таблицу.