Россия
Сегодня 12:30
 

В Европе высказались о выборе клуба Кенжебеком

Шотландский эксперт и журналист The Courier Sport Алан Темпл прокомментировал потенциальный переход казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека в грозненский "Ахмат", передают Vesti.kz.

"Утопическая цель"

"Не знаю ни о мотивах Кенжебека, ни об "Ахмате". Но для шотландцев неудивительно, что футболист выбирает не "Данди". Это была их почти утопическая цель – другие клубы явно предложат зарплату повыше. "Юнайтед" мог открыть Галымжану путь в британский футбол, но он решил иначе", – сказал Темпл в интервью ASnews.kz.

По информации российских СМИ, экс-вингер "Елимая" Кенжебек пройдёт медосмотр для завершения трансфера в "Ахмат" в течение недели. Его агент отказался комментировать информацию.

Ранее интерес к Кенжебеку проявляли чешская "Виктория", греческий "Олимпиакос", а также шотландские "Хартс" и "Данди Юнайтед".

В карьере Кенжебека также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

