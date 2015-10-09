В "Ахмате" подтвердили интерес топ-клуба к Самородову

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил интерес "Спартака" к казахстанскому нападающему Максиму Самородову, передают Vesti.kz.

"Был разговор без цены"

"Многие клубы, и не только "Спартак", интересовались. В списке игроков, которые выставлены на трансфер, его нет. Но если будет предложение, которое устроит клуб и футболиста, мы рассмотрим его. У нас спрашивали несколько клубов, но это был разговор без цены. Ни с кем цены мы не обсуждали, вопрос был риторический: возможно ли? Возможно. На этом всё", - сказал Айдамиров "Матч ТВ".

Самородов является воспитанником "Актобе". К "Ахмату" присоединился в 2024 году, а его контракт с грозненцами истекает 30 июня 2028-го. В сезоне-2025/26 казахстанец сыграл 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

"Ахмат" финишировал на девятом месте в таблице РПЛ. Новый сезон в России стартует этим летом, 25 июля грозненцы сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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