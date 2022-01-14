"Усилит нашу обойму". Главный тренер "Зенита" раскрыл подробности приглашения Алипа

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе "сине-бело-голубых" рассказал, как появился вариант с приглашением защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, и оценил его шансы стать игроком российского клуба.

- Также на этом сборе с командой будет работать казахстанский защитник Нуралы Алип. Как появился вариант с просмотром этого футболиста?

- Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом - по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдет, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму и у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию.

Появление такой конкуренции предоставит возможность нашему молодому игроку, а если мы говорим про Алипа, то я в большей степени имею в виду Данилу Хотулева, - уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.

- Решение по Нуралы будет принято по итогам этого сбора?

- Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно, потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для "Кайрата", и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.

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Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. Питерский клуб сейчас проводит сборы в ОАЭ. 19 января казахстанский защитник, принявший участие в первой тренировке команды, может дебютировать в составе "сине-бело-голубых". В этот день "Зенит" сыграет с местным "Эмирейтсом".