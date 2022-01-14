 ZPjm0CM2hV0TuYkBCenfT3baYlr9BhtvCQ74uGcR
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Усилит нашу обойму". Главный тренер "Зенита" раскрыл подробности приглашения Алипа

"Усилит нашу обойму". Главный тренер "Зенита" раскрыл подробности приглашения Алипа
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Россия

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе "сине-бело-голубых" рассказал, как появился вариант с приглашением защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, и оценил его шансы стать игроком российского клуба.

- Также на этом сборе с командой будет работать казахстанский защитник Нуралы Алип. Как появился вариант с просмотром этого футболиста?

- Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом - по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдет, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму и у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию.

Появление такой конкуренции предоставит возможность нашему молодому игроку, а если мы говорим про Алипа, то я в большей степени имею в виду Данилу Хотулева, - уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.

- Решение по Нуралы будет принято по итогам этого сбора?

- Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно, потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для "Кайрата", и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.

"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"

Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. Питерский клуб сейчас проводит сборы в ОАЭ. 19 января казахстанский защитник, принявший участие в первой тренировке команды, может дебютировать в составе "сине-бело-голубых". В этот день "Зенит" сыграет с местным "Эмирейтсом". 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зенит Кайрат ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:12
Футбол
Опытный защитник покинул клуб РПЛ и может перебраться в Казахстан Опытный защитник покинул клуб РПЛ и может перебраться в Казахстан
Вчера , 22:55
Футбол
В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов В 2021 году было совершено футбольных трансферов на сумму 4,86 миллиарда долларов
Вчера , 20:52
Футбол
"Усилит нашу обойму". Главный тренер "Зенита" раскрыл подробности приглашения Алипа "Усилит нашу обойму". Главный тренер "Зенита" раскрыл подробности приглашения Алипа
Вчера , 18:25
Футбол
Клуб КПЛ объявил о контракте с Газзаевым Клуб КПЛ объявил о контракте с Газзаевым
Вчера , 17:06
Футбол
Защитник сборной Казахстана провел первую тренировку в "Зените" Защитник сборной Казахстана провел первую тренировку в "Зените"
Вчера , 16:32
Футбол
Подпишут Зайнутдинова? В "Зените" рассказали о казахстанских футболистах и связях с "Кайратом" Подпишут Зайнутдинова? В "Зените" рассказали о казахстанских футболистах и связях с "Кайратом"
Вчера , 14:42
Футбол
"Кайрат" объявил о тренерских перестановках "Кайрат" объявил о тренерских перестановках
13 января, 17:22
Футбол
Тренер "Зенита" раскрыл причины срыва трансфера Исламхана Тренер "Зенита" раскрыл причины срыва трансфера Исламхана
13 января, 17:00
Футбол
Появилось объяснение отсутствию Бабаяна на сборе ЦСКА Появилось объяснение отсутствию Бабаяна на сборе ЦСКА
13 января, 16:21
Футбол
"Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ "Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ
13 января, 14:00
Футбол
Газзаев возглавит клуб КПЛ Газзаев возглавит клуб КПЛ
13 января, 13:25
Футбол
"У него есть все шансы". Тренер "Зенита" высказался о перспективах игрока сборной Казахстана "У него есть все шансы". Тренер "Зенита" высказался о перспективах игрока сборной Казахстана
13 января, 12:01
Футбол
Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ? Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?
12 января, 18:49
Футбол
ЦСКА отдал конкурента Зайнутдинова в аренду в турецкий клуб ЦСКА отдал конкурента Зайнутдинова в аренду в турецкий клуб
12 января, 17:48
Футбол
Футболист сборной Казахстана прошел медосмотр в "Зените" Футболист сборной Казахстана прошел медосмотр в "Зените"
12 января, 17:22
Футбол
В российском клубе готовы отпустить игрока сборной Казахстана в "Астану" В российском клубе готовы отпустить игрока сборной Казахстана в "Астану"
11 января, 21:46
Футбол
Рекордсмен сборной Черногории решил покинуть "Астану" Рекордсмен сборной Черногории решил покинуть "Астану"
11 января, 21:13
Футбол
Воспитанник московского "Спартака" близок к переходу в клуб КПЛ Воспитанник московского "Спартака" близок к переходу в клуб КПЛ
11 января, 19:00
Футбол
"Кайрат" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана в "Зените" "Кайрат" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана в "Зените"
11 января, 18:06
Футбол
Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы" Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы"
11 января, 17:33
Футбол
"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит" "Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"
11 января, 15:44
Футбол
"В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ "В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ
11 января, 13:59
Футбол
Стало известно о судьбе Зайнутдинова в ЦСКА после отпуска в Казахстане Стало известно о судьбе Зайнутдинова в ЦСКА после отпуска в Казахстане
11 января, 12:23
Футбол
Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит" Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит"
11 января, 11:18
Футбол
Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ
11 января, 09:18
Футбол
УЕФА включил двух россиян в список перспективных футболистов УЕФА включил двух россиян в список перспективных футболистов
11 января, 08:28
Футбол
Жизненные трудности и характер. Известны подробности карьеры казахстанца до приглашения в "Зенит" Жизненные трудности и характер. Известны подробности карьеры казахстанца до приглашения в "Зенит"
10 января, 18:49
Футбол
Главный тренер ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава после "Кайрата" Главный тренер ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава после "Кайрата"
10 января, 17:46
Футбол
"Не могли связаться два дня". Агент рассказал, когда Зайнутдинов прибудет в ЦСКА из Казахстана "Не могли связаться два дня". Агент рассказал, когда Зайнутдинов прибудет в ЦСКА из Казахстана
10 января, 15:32
Футбол
Футболист сборной Казахстана отправился в "Зенит" Футболист сборной Казахстана отправился в "Зенит"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus