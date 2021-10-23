ЦСКА с Зайнутдиновым в старте одержал победу и поднялся на третье место в чемпионате России

ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над самарскими "Крыльями Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Москве в рамках 12-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Гости первыми отличились благодаря голу Ивана Сергеева на 11-й минуте. ЦСКА же отыгрался на 57-й, отличился Чидера Эджуке. А в концовке матча московская команда вырвала победу. Сначала на 85-й минуте ее вывел вперед Федор Чалов. А затем на 89-й точку поставил Антон Заболотный.

Отметим, что Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замены.

ЦСКА, набрав 23 очка в 12 матчах, поднялся на третье место турнирной таблицы. Впереди идут "Зенит" и московское "Динамо", но у питерского клуба на игру меньше.

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