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ЦСКА с Зайнутдиновым в меньшинстве проиграл "Зениту" в принципиальном матче

Одним из главных героев матча стал Артем Дзюба.

ЦСКА с Зайнутдиновым в меньшинстве проиграл "Зениту" в принципиальном матче
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение от "Зенита" в домашнем матче 23-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга. При этом хозяева отличились первыми - на 28-й минуте мяч соперникам забил Саломон Рондон.

Одним из главных героев матча стал капитан победителей Артем Дзюба - на 33-й минуте он забил гол, на 45-й не забил пенальти, а на 50-й и отдал голевой ассист. Автором же второго гола в ворота армейцев стал Вендел. Он же оформил дубль на 77-й минуте. 

ЦСКА уступал 1:3 вплоть до последней минуты матча, но в добавленное время в ворота "Зенита" был назначен пенальти, который реализовал Никола Влашич.

При этом на 53-й минуте хозяева остались вдесятером, когда за грубую игру с поля был удален Ильзат Ахметов. Зайнутдинов же был заменен на Наира Тикнизяна на 84-й. 

Одержав победу, "Зенит", возглавляющий таблицу РПЛ, оторвался еще дальше в чемпионской гонке. После 23-х игр у команды 48 очков. Идущий вторым московский "Спартак" отстает на семь баллов, но имеет игру в запасе. А ЦСКА же имел шанс подняться на второе место, но остался на третьем с активом в 40 очков.

Напомним, что Зайнутдинов получил вызов в сборную Казахстана на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Франции и России.

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Метки:
Зенит ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер

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