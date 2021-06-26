ЦСКА Зайнутдинова задумал подписать защитника сборной Мексики

Защитник мексиканского "Монтеррея" Сезар Монтес может продолжить карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА, сообщает Р-Спорт со ссылкой на El Futbolero.
"Монтеррей" готов расстаться с 24-летним игроком за десять миллионов долларов.
Кроме ЦСКА, интерес к Монтесу проявляют клубы из Испании и Англии.
На счету футболиста 12 встреч за сборную Мексики.
Напомним, что за московскую команду с лета прошлого года выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов. Кроме того, в межсезонье в тренерский штаб "армейцев" вошел экс-наставник "Тобола" Григорий Бабаян.
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