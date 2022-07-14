ЦСКА Зайнутдинова подпишет нового футболиста

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о проблемах команды в центре обороны, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам директора клуба, за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, они подпишут еще одного футболиста.

"До начала чемпионата, думаю, что нет, - приводит слова Бабаева Sport24. - Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, этим не ограничимся".

Добавим, что в субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с "Уралом" в матче первого тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

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