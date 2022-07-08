"Он может закрыть все позиции". Зайнутдинов - главный универсал РПЛ?

Бахтиер Зайнутдинов готовится к третьему сезону в составе ЦСКА и вновь подтверждает статус самого универсального игрока в составе "армейцев". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об очередном эксперименте с амплуа казахстанца и анализирует, в какой роли он был наиболее эффективен в РПЛ.

В недавнем товарищеском матче против "Сочи" новый тренер ЦСКА Владимир Федотов поставил Зайнутдинова на позицию левого центрального защитника. Таким образом, Бахтиер открыл еще одно амплуа, в котором ему удалось сыграть на высшем уровне. Безусловно, это мера вынужденная, поскольку у ЦСКА большие проблемы с центрдефами. Из профильных и опытных остался лишь Игорь Дивеев, в то время как Яка Бийол и Бруно Фукс покинули команду. Новых защитников до сих пор не подвезли. Федотов в предыдущих "товарняках" использовал некоторых молодых воспитанников, но вышло неубедительно - 0:7 по итогам трех встреч.

После матча с "Сочи" Федотов остался доволен действиями казахстанца:

"Бахтиер очень одаренный, универсальный футболист. У нас не было никаких сомнений, что он справится с этой ролью и принесет много полезного в атакующих действиях. Они с Обляковым на бровке выглядели очень прилично, по оборонительным действиям вопросов не было".

Сложно сказать, начнет ли Зайнутдинов сезон центральным защитником пока не подъедут новички, но вероятность этого возрастает, учитывая, что до старта чемпионата осталась неделя. Любопытно, что экс-тренер ЦСКА, казахстанский специалист Григорий Бабаян недавно рассуждал о позиции Бахтиера и уже тогда заметил, что он способен сыграть везде:

"Если спросить Баху, он себя комфортно чувствует левым латералем, он любит там играть. Но я его вижу вторым нападающим, потому что он хорошо атакует вторым темпом. Также вижу его опорником - он чувствует позицию, качественный отбор, подборы, игра головой, движение. Но еще я убежден, что он может закрыть все позиции, вплоть до центрального защитника, если потребуется. Такие универсальные футболисты ценятся везде".

Сам Зайнутдинов в свежем интервью опять же подробно поговорил о своей роли на поле:

"Не только я могу играть на нескольких позициях. Ваня Обляков тоже играет на разных местах, еще могу перечислить много ребят. Сейчас футбол изменился, нужно быть готовым играть везде. Раньше игрок мог выступать на одной позиции всю жизнь, но в современном футболе нужно уметь быть полезным на многих участках поля. От таких перестановок у меня голова точно не кружится.

Я начал играть латералем у Виктора Михайловича Гончаренко, мне сразу понравилась эта позиция. Бабаян тоже отмечал, что при игре с тремя центральными защитниками он рассматривает меня крайним левым защитником. Например, в четверке защитников, по его словам, он не видит мне места в обороне. При такой расстановке мне больше подходит позиция центрального полузащитника. Наверное, соглашусь с ним на данный момент. Но для меня главное - приносить пользу команде на любой позиции".

Различное восприятие роли Зайнутдинова в РПЛ привело к тому, что к 24 годам он действительно сыграл на всех позициях в профессиональном футболе, кроме вратаря. В частности, вот его статистика относительно позиций по играм в РПЛ:

Бабаян считает, что левый латераль - самая комфортная позиция для Бахтиера. В этом есть доля истины, поскольку даже в "Астане" он проявил себя в еврокубках именно на этой позиции. Дебютный гол за ЦСКА Зайнутдинов забил, будучи левым латералем. А в Москву игрок перебирался из "Ростова", и в конце этого этапа Карпин, опять же, использовал его крайним защитником. И даже ознакомительный интерес "Аталанты" к Батеке возник именно как к левому латералю, поскольку бергамаски искали замену немцу Робину Госенсу.

Но наиболее высокую эффективность атакующих действий Зайнутдинов, как правило, показывал, будучи центральным полузащитником (восьмым номером). С этой позиции он трижды забивал "Спартаку", а также отличался в Кубке России.

В то же время роль Зайнутдинова в сборной Казахстана была всегда заточена под атаку. Там он играл либо атакующим полузащитником, либо вторым нападающим, и ни о какой оборонительной позиции в сборной даже речи не шло. Наверняка это восприятие останется неизменным и при Магомеде Адиеве.

Но все же где будет играть Зайнутдинов в ЦСКА при Федотове? Повторимся, нельзя исключать, что на старте Бахтиеру придется залатать дыру и выходить на позиции центрбека. Но на длинной дистанции есть ощущение, что казахстанец будет играть как раз левого латераля, поскольку в "Сочи" у Федотова крайние защитники были активно настроены на атаку и там он использовал атлетичных, выносливых игроков, коим и является Бахтиер.

Фото: ПФК ЦСКА©