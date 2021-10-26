ЦСКА вместе с Зайнутдиновым одержал победу и вышел в следующий раунд Кубка России

ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу в гостевом матче группового этапа Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 октября, московский клуб в Липецке играл с местным "Металлургом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 41-й минуте отличился Эмиль Бохинен, а на 85-й - Кристиан Бистрович.

Зайнутдинов не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Алана Дзагоева.

Одержав победу, ЦСКА вышел в следующий раунд Кубка России.