ЦСКА собрался вернуть Вагнера Лава. Форвард покидает "Кайрат"

Нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Transfermarkt.

"ЦСКА готов вернуть Вагнера Лава. Клуб готов предложить своей легенде контракт до конца сезона с последующей работой в структуре клуба", - пишет источник.

Ранее Вагнер объявил об уходе из "Кайрата" по окончанию сезона. Бразилец перешел в алматинский клуб в июле 2020 года и помог "желто-черным" завоевать в сезоне-2020 первое за 16 лет чемпионство.

Всего за "Кайрат" Вагнер сыграл 55 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 20 голевых передач.